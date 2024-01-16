Москва, 16 января, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Предложение о переносе столицы в Иркутск вряд ли может быть реализовано. Об этом 16 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Кушниренко/ТАСС

«Я не думаю, что эта инициатива реализуема», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА Регнум, якутский историк, кандидат исторических наук Афанасий Николаев предложил президенту России Владимиру Путину перенести столицу в Иркутск. В качестве аргументов он назвал большую пользу от Иркутска с точки зрения географии и большую защищённость этого города от внешних угроз.

По его словам, перенос столицы позволит обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской частей России, безопасность военно-политического руководства страны и ускорит социально-экономическое развитие.