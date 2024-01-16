Москва, 16 января, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил вопрос правительству о возможных мерах из-за остановки работы одной установки на Нижегородском НПЗ. Журналисты спросили, возможно ли введение ограничений на экспорт бензина.

«Вы же можете позвонить в правительство и спросить, это некорректно будет, если мы это будем комментировать», — заявил Песков.

Как передавало ИА Регнум, СМИ ранее сообщали, что власти якобы рассматривают возможность запрета экспорта бензина из-за остановки работы одной установки на Нижегородском НПЗ.

Позже источник в кабмине сообщил ТАСС, что российское правительство на данный момент не рассматривает возможность запрета экспорта бензина, в том числе из-за прекращении работы одной установки на Нижегородском НПЗ. По заверениям Минэнерго для продолжения бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка на время ремонта Нижегородского НПЗ «Лукойла» приняты все меры. Товарные запасы составляют почти 2 млн тонн, что более чем достаточно для удовлетворения спроса.