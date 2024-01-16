Москва, 16 января, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Состояние здоровья главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной является абсолютно личной информацией, в Кремле не считают нужным обсуждать связанные с этим сообщения и в любом случае желают Набиуллиной доброго здоровья, заявил журналистам 16 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алексей Куденко/РИА Новости Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина

Так он прокомментировал ранее распространённые в ряде Telegram-каналов сообщения о якобы сделанной главе Центробанка операции.

«Я не считаю уместным этот вопрос на нашем конференц-коле, это абсолютно личная информация о состоянии здоровья, мы не имеем ни возможности, ни желания это комментировать. В любом случае мы желаем здоровья, сил и продолжения такой целеустремлённости Эльвире Сахипзадовне», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июне 2023 года, отвечая на вопрос журналистов о том, вызывает ли у Москвы обеспокоенность состояние здоровья президента США Джозефа Байдена, Песков ответил, что в Кремле не считают возможным комментировать такую тему. При этом он отметил, что для всех важно, чтобы руководители США сохраняли предсказуемость и объективность оценок происходящего.

В мае 2023 года, комментируя по просьбе журналистов сообщения о якобы возникшем недомогании президента Белоруссии Александра Лукашенко, пресс-секретарь президента отметил, что в таких вопросах следует ориентироваться на официальную информацию, которой в данной случае не поступало.