Москва, 16 января, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Бойцы экипажей ударно-штурмового вертолёта Ка-52 «Аллигатор» и вертолёта поисково-спасательного обеспечения Ми-8 ударной группы армейской авиации поразили командный пункт противника на сватово-кременном направлении. Видеокадры опубликовало Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В результате выполнения боевой задачи Ка-52 «Аллигатор» применил авиационные средства поражения по командному пункту противника. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены», — сообщило Минобороны России.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3860094" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Вертолеты Ка-52 и Ми-8 выполнили боевой вылет на сватово-кременном направлении

Как сообщало ИА Регнум 6 января 2024 года, российские расчёты операторов FPV-дронов 1-го армейского корпуса Вооружённых сил России успешно выявляют и поражают цели ВСУ на южнодонецком направлении.

Днём ранее, 5 января, в Минобороны РФ сообщили, что российские разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск с помощью БПЛА уничтожили замаскированные блиндажи, миномёты и личный состав ВСУ.