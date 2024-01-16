Киев, 16 января, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Доступа к военной тайне нет у большинства депутатов Верховной рады, поэтому законопроект о мобилизации на Украине они будут рассматривать вслепую, не зная о том, что происходит в войсках. Об этом заявил парламентарий Андрей Осадчук, сообщает украинский телеканал «Эспрессо».

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Осадчука, вопрос мобилизации совершенно засекречен, так как у 90% депутатского корпуса нет доступа к военной тайне, в том числе к информации о формировании подразделений, дефиците, военных потерях и планах. При этом рассматривать вопрос мобилизации нужно в чёткой привязке к тому, что происходит в войсках.

«Этого наши депутаты не знают, но будут каким-то образом рассматривать и принимать законопроект», — отметил парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Генштабе ВСУ его попросили мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, предполагающий отмену срочной службы и отсрочки для инвалидов третьей группы, а также другие меры. Законопроект вызвал в стране негодование и был отправлен на доработку.

Замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова подчеркнула, что закон о мобилизации нужен как можно скорее, однако на подготовку новой версии документа потребуется несколько недель.