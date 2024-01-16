Москва, 16 января, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Родители покончившего с собой в Нидерландах трансгендера из России Антона Бабкина (Тони Бабкиной) рассказали ИА Регнум, что поддерживают закон о запрете трансгендерного перехода в России, вступивший в силу 24 июля 2023 года. Сейчас родители ждут репатриации тела их умершего сына в Россию.

Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Тело 24-летнего трансгендера Антона Бабкина было обнаружено в начале января в лагере для беженцев в городе Драхтен в Нидерландах. Причиной смерти стал суицид. Известно, что после начала СВО он уехал из России и пытался получить статус беженца в Нидерландах. Журналисты ИА Регнум связались с родителями Бабкина, они рассказали, что не хотели отпускать сына из России.

«Я был категорически против, чтобы мой сын уезжал в Европу», — говорит 54-летний отец Антона Бабкина Андрей Николаевич.

47-летняя мать блогера Анна объяснила, что Антон с детства имел проблемы с ментальным здоровьем и подвергался психологическому насилию со стороны сверстников. Она объяснила идею смены пола психическим расстройством и отсутствием подобающего лечения.

«Мы не хотели, чтобы он уезжал, были категорически против. Мой сын был психически нездоров, с детства у него диагноз. О какой смене пола могла идти речь? Человеку с психическими отклонениями нигде в мире пол не поменяют. Если человек хочет стать Наполеоном — его лечат, а если мальчик хочет стать девочкой, почему не лечат?! В России кто-то сделал ему за деньги паспорт на женское имя, а по факту мой сын был и до последнего оставался парнем. Он не делал операцию ни в России, ни в Европе», — утверждает Анна Игоревна.

Женщина убеждена, что все проблемы, с которыми столкнулся её сын возникли из-за того, что в детстве он подвергался унижениям и оскорблениям со стороны других детей, от которых в силу характера не мог самостоятельно защититься.

«Сына моего с детства дразнили сверстники, может потому так всё и произошло. Но я считаю, что хорошо, что сейчас в России есть закон о запрете перемены пола. Может быть, если бы он остался в России, то ему смогли бы помочь, и он отбросил бы эти мысли о смене пола», — говорит мать Антона.

Сейчас семья пытается решить вопрос о репатриации тела умершего сына, чтобы похоронить его в России.

«Мы подали запрос на перевозку тела, пока ждём ответа. Хотим, чтобы это всё побыстрее прошло и похоронить сына в России, на Родине. Но пока никто там не торопится нам что-то сообщать», — объясняет Анна Игоревна.

Соцсети Антон Бабкин

Антон Бабкин из Москвы получил популярность в сети из-за фотографии, которую опубликовал на своей странице в 2014 году. В снимке не было ничего примечательного, но интернет-пользователи зацепились за не очень опрятный внешний вид подростка. Его фото часто улучшали с помощью фотошопа, меняя одежду, прически и подписи. Сам парень стал для любителей мемов олицетворением не очень удачливого парня, и героем шуток про «Омежку». Сам Бабкин узнал о том, что он популярен лишь несколько лет спустя, в 2017 году ему показали «улучшенные» версии его фотографии. Но через некоторое время «Омежку» деанонимизировали — помимо фотографии стали распространять и ссылку на его страницу. После этого парень столкнулся с потоком сообщений от незнакомцев, кто-то просто присылал ему новые версии его фото, другие поздравляли с праздниками, но были и те, кто писал подростку оскорбления и угрозы. В 2019 году герой мемов заявил, что считает себя девочкой, а в 2020 сообщил, что планирует сменить пол и имя. Об этом он рассказывал на стримах, которые вёл на сервисе Twitch. Там же Бабкин говорил о том, что после смены пола у него появились проблемы в отношениях с матерью, которая, по его словам, собиралась выгнать его из дома. После начала СВО Антон покинул Россию и попытался получить статус беженца в Нидерландах.

Ранее стало известно о том, что 25 декабря в Нидерландах покончила с собой 21-летняя гражданка Молдовы Катя Михайлова (раньше была Андреем). 29 ноября в лагере для беженцев покончил с собой 24-летний гей-активист Михаил Зубченко. Ранее, в марте 2023 года, в том же лагере покончила с собой 21-летняя трансгендерная девушка Хина Захарова.