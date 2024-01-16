Москва, 16 января, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) стал голосом международной выставки-форума «Россия», сообщила 16 января дирекция мероприятия.

Михаил Воскресенский/Фотохост-агентство РИА Новости Ярослав Дронов (SHAMAN)

«Одним из наиболее активных участников мероприятий и голосом выставки стал SHAMAN — музыкант, которого по результатам исследования ВЦИОМ россияне назвали самым популярным певцом страны», — сообщили организаторы.

Так, композиции и голос артиста можно будет услышать на форуме ежедневно — певец будет рассказывать посетителям форума о самых интересных событиях через радиоточки ВДНХ.

Как сообщало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Гости смогут увидеть достижения 89 российских регионов в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. На выставке представлены более 130 экспозиций и открыты 13 экскурсионных маршрутов.

23 ноября 2023 года ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, согласно которому граждане России считают самыми патриотичными музыкантами страны Ярослава Дронова (SHAMAN), Олега Газманова и Николая Расторгуева.