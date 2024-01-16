Севастополь, 16 января, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Черноморский флот проводит тренировку расчётов противоподводной диверсионной обороны (ППДО). Об этом 16 января сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Громкие звуки в центре города — это в районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировку расчётов ППДО», — сообщил он, добавив, что в городе всё спокойно.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны РФ 5 января сообщили, что средства противовоздушной обороны России уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Чёрного моря.

В Севастополе 5 января три раза объявляли воздушную тревогу. Вместе с предупреждением губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал список необходимых действий для горожан в такой ситуации: закрыть окна и отойти от них, перекрыть воду и газ, а также отключить электричество.

В этот день также несколько раз перекрывали движение автотранспорта по Крымскому мосту. В информцентре призвали граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.