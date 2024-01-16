Москва, 16 января, 2024, 11:40 — ИА Регнум. С 1 февраля правительство России по поручению президента Владимира Путина проиндексирует материнский капитал, выплаты на первого ребёнка составят 630,4 тыс. рублей, на второго — 833 тыс. рублей. Об этом 16 января сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

РИА Новости/ Александр Сухов

Родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребёнка, при рождении второго положена доплата в размере 202,6 тыс. рублей.

«По поручению президента с 2022 года материнский капитал ежегодно индексируется по фактической инфляции. С учётом этого, с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала на первого ребёнка увеличится на 43,4 тыс. рублей, а на второго ребёнка — на 57,4 тыс. рублей», — сказал он.

По его словам, наиболее популярным направлением расходования средств материнского капитала в прошлом году стало улучшение жилищных условий. Такой возможностью воспользовались свыше 677 тыс. семей. Ежемесячная выплата на ребенка до трёх лет — второе по популярности направление использования семьями средств маткапитала. Выплаты получили почти 415 тыс. семей. Третье по популярности направление — образование, на эти цели средства маткапитала в 2023 году направили 376 тыс. родителей.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января в России вступил в силу закон, по которому материнский капитал могут получить только граждане России на момент рождения ребёнка и только если ребёнок по рождению является гражданином страны.

В новых регионах России материнский капитал смогут получить российские граждане независимо от сроков приобретения ими гражданства.

В сентябре 2023 года Путин потребовал просчитать федеральный бюджет так, чтобы он учитывал общегосударственные приоритеты и национальные интересы и в первую очередь гарантировал, что власти выполнят все социальные обязательства перед гражданами.