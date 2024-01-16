* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 16 января, 2024, 11:46 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) суд приговорил к пожизненному лишению свободы пулемётчика украинского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Михайленко. Он виновен в расстреле автомобиля с мирными жителями города Мариуполя, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

РИА Новости/Владимир Песня

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего старшего пулемётчика отдельного отряда специального назначения «Азов» Сергея Михайленко… Суд приговорил Михайленко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.

Суд установил, что Михайленко увидел гражданский автомобиль с белыми лентами и надписями о том, что в машине дети, в Мариуполе 19 марта 2022 года. Однако он расстрелял машину, выполнив тем самым приказ своего руководства о ликвидации мирного населения. Двое мужчин, женщина и трёхлетний мальчик умерли сразу. Бабушка и другие двое детей смогли спастись.

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Осуждённый полностью признал свою вину.

Как сообщало ИА Регнум 26 октября 2023 года боевика украинского батальона «Азов» Сергея Пюрко осудили на 26 лет за жестокое обращение с мирными жителями Мариуполя и покушение на их убийство. Ранее, 24 октября суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы украинского националиста Алексея Фиклинца, который 11 марта 2022 года в состоянии алкогольного опьянения расстрелял мирного жителя Мариуполя.