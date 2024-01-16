Боевик «Азова»* получил пожизненный срок за расстрел жителей Мариуполя
Боевик «Азова» получил пожизненный срок за расстрел мирных жителей Мариуполя
Донецк, 16 января, 2024, 11:46 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) суд приговорил к пожизненному лишению свободы пулемётчика украинского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Михайленко. Он виновен в расстреле автомобиля с мирными жителями города Мариуполя, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего старшего пулемётчика отдельного отряда специального назначения «Азов» Сергея Михайленко… Суд приговорил Михайленко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.
Суд установил, что Михайленко увидел гражданский автомобиль с белыми лентами и надписями о том, что в машине дети, в Мариуполе 19 марта 2022 года. Однако он расстрелял машину, выполнив тем самым приказ своего руководства о ликвидации мирного населения. Двое мужчин, женщина и трёхлетний мальчик умерли сразу. Бабушка и другие двое детей смогли спастись.
Осуждённый полностью признал свою вину.
Как сообщало ИА Регнум 26 октября 2023 года боевика украинского батальона «Азов» Сергея Пюрко осудили на 26 лет за жестокое обращение с мирными жителями Мариуполя и покушение на их убийство. Ранее, 24 октября суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы украинского националиста Алексея Фиклинца, который 11 марта 2022 года в состоянии алкогольного опьянения расстрелял мирного жителя Мариуполя.