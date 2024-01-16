Москва, 16 января, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, которому исполнилось 55 лет, и обсудил с ним ситуацию в приграничном регионе. Об этом сообщил 16 января журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Известия/ Эдуард Корниенко Вячеслав Гладков

Представителя Кремля спросили, поздравил ли президент губернатора и обсуждалась ли во время этого разговора обстановка в области.

«Да, конечно», — ответил Песков.

Гладков отметил день рождения 15 января. Губернатор и его команда работают в условиях частых атак со стороны Украины на населённые пункты Белгородской области. С началом военной спецоперации область стала прифронтовым регионом.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2020 года Путин назначил Гладкова врио губернатора Белгородской области. Ранее регионом руководил Евгений Савченко. В сентябре 2021 года Гладков одержал победу на досрочных выборах главы региона с результатом 78,79% голосов и официально вступил в должность.

Вячеслав Гладков — выпускник одного из потоков «школы губернаторов». Прежде он был заместителем главы правительства Ставропольского края.