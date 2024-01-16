Москва, 16 января, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения действующего главы государства Владимира Путина на выборы президента РФ, сообщается 16 января на сайте партии.

«В регионах проходит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения президента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что единый день сбора подписей проходит на всех доступных площадках партии — на базе штабов общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомов, штабов Молодой гвардии Единой России (МГЕР). Пункты будут работать до 20:00 по местному времени.

Также сообщается, что в регионах Дальнего Востока и Сибири в едином дне сбора подписей уже приняли участие порядка 40 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, голосование на выборах президента России будет проходить в течение трёх дней — с 15 по 17 марта 2024 года, досрочно можно будет проголосовать с 25 февраля по 14 марта. В выборах президента впервые будут участвовать ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Действующий глава российского государства Владимир Путин 8 декабря сообщил, что будет баллотироваться в президенты. 18 декабря он первым из кандидатов на пост главы государства подал документы в ЦИК. В выборах он будет участвовать как самовыдвиженец.

По состоянию на 12 января, в поддержку действующего главы государства собрали свыше 1,8 млн подписей.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённого с 25 по 30 декабря 2023 года, Владимиру Путину доверяют почти 80% россиян. Положительно оценивают деятельность президента России 76,8% опрошенных.