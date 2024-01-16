Санкт-Петербург, 16 января, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Обвиняемую в теракте Дарью Трепову (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов) доставили в Первый западный окружной военный суд в Петербурге. Там должен состояться допрос, который проведёт её адвокат Даниил Берман, сообщает «РИА Новости».

Алексей Даничев/РИА Новости Дарья Трепова

О таком допросе ходатайствовала сторона защиты. Адвокат намерен, кроме Треповой, допросить следователя центрального аппарата СК РФ, который вел дело. Следствие считает, что Дарья Трепова вошла в состав организованной группы для совершения теракта с целью дестабилизировать органы государственной власти и вынудить завершить специальную военную операцию. Ей уготовили роль исполнителя. Для этого Трепова под чужим именем неоднократно посещала патриотические встречи с участием военкора Владлена Татарского, чтобы войти к нему в доверие.

Как сообщало ИА Регнум 4 апреля 2023 года, подозреваемой в теракте, в ходе которого погиб военкор Владлен Татарский, Дарье Треповой следователи предъявили обвинение в террористической деятельности.

По данным следствия, 2 апреля Трепова, выполняя указания лиц с территории Украины, принесла в петербургское кафе статуэтку, начинённую взрывчаткой. Она передала её писателю, военкору Максиму Фомину, известному как Владлен Татарский. При взрыве Татарский погиб на месте. Около сорока человек получили ранения. Трепова бежала с места преступления. Её объявили в розыск.