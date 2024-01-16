Сеул, 16 января, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Гиперзвуковая боеголовка, испытанная 14 января в КНДР, во время полёта развивала скорость, в десять раз превышающую скорость звука. Использованная для её запуска ракета потенциально способна достичь острова Гуам с американскими военными базами, сообщает японская газета Sankei со ссылкой на военные источники в Сеуле.

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В один из моментов полёта, утверждают собеседники издания, скорость планирующей боеголовки превысила 10 Махов. При этом гиперзвуковой считается скорость, более чем в пять раз превышающая скорость звука (5 Махов).

Твердотопливная ракета-носитель, по данным источников, вполне может нанести удар по острову Гуам в центральной части Тихого океана. Он принадлежит США, которые разместили там базы для стратегических бомбардировщиков и атомных подлодок.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил 16 января, что перехватить гиперзвуковые боеголовки очень трудно из-за их маневрирования и низкой траектории.

15 января об успешном испытательном пуске в КНДР твердотопливной баллистической ракеты средней дальности сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечалось, что запуск никак не отразился на безопасности соседних стран и не имел отношения к ситуации в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году Северная Корея трижды испытала твердотопливную межконтинентальную ракету «Хвасон-18», теоретически способную достичь континентальной части США. По словам лидера КНДР Ким Чен Ына, запуски говорят о готовности Пхеньяна нанести ядерный удар в ответ на провокации.