Берлин, 16 января, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Инфляция в Германии в годовом выражении ускорилась до 3,7% по итогам декабря с 3,2% в ноябре, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).

IMAGO/Rolf Poss/ТАСС

Отмечается, что за декабрь потребительские цены в стране, согласно окончательной оценке, поднялись на 0,1%, что совпало с предварительной оценкой.

Потребительские цены в Германии по стандартам ЕС выросли на 3,8% в годовом выражении, совпав с предварительными данными. За декабрь этот показатель увеличился на 0,2%.

Как ранее передавало ИА Регнум, ВВП Германии в 2023 году снизился на 0,3%. При этом в четвёртом квартале года в сравнении с третьим ВВП сократился также на 0,3%. Покупательная способность населения снизилась из-за роста потребительских цен и вынужденной экономии.

В ноябре 2023 года президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия обогнала Германию по показателю валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, и подчеркнул, что такие тенденции будут только нарастать. Российская экономика превзошла немецкую вопреки тому, что Запад «душит и давит» на РФ со всех сторон, отметил президент в январе 2024 года.