Москва, 16 января, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин установил почётное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

«Почётное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления, иным лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, работникам органов местного самоуправления, работникам органов управления советов муниципальных образований, а также некоммерческих организаций, основными целями деятельности которых является развитие местного самоуправления…» — сказано в тексте указа.

Учитываться будут также и личные заслуги в развитии местного самоуправления в России.

Вместе с тем претендовать на почётное звание смогу соискатели, чей стаж в профильной сфере составляет не менее 20 лет и при наличии отраслевых наград.

Днём ранее представители муниципальных образований из 89 регионов РФ — 7,5 тыс. человек — впервые собрались вместе на площадке Международной выставки-форума «Россия» в Москве. Участники форума обсудили значимость муниципального уровня власти. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в обращении к ним отметил, что муниципальные служащие — представители самого близкого к народу уровня власти. Их главная миссия — служение на благо государства и его общества.

Как передавало ИА Регнум, 5 января Путин расширил состав Совета по развитию местного самоуправления, включив в него исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Андрея Малхасяна.

В апреле 2023 года на заседании Совета по развитию местного самоуправления Владимир Путин поручил муниципальным чиновникам с должной теплотой и заботой оказывать помощь коллегам из новых регионов при интеграции субъектов. Долгие годы эти руководители жили в совершенно других условиях и регионального, и муниципального управления, напомнил президент.

Также в ходе заседания совета глава государства подчеркнул, что местные власти должны находиться в постоянном контакте с жителями новых регионов, обращать внимание на их запросы, быстро реагировать на вопросы, требующие решения. Кроме того, президент отметил, что все муниципальные чиновники должны знать потребности каждой семьи участников специальной военной операции.