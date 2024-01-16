Банги, 16 января, 2024, 10:32 — ИА Регнум. В Центрально-Африканской Республике при детонации взрывного устройства погиб миротворец многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA), сообщает миссия на своём сайте.

WAEL HAMZEHEPA/ТАСС

«Миротворец Эммануэль Стив Атебеле погиб во время патрулирования в деревне Мбиндале», — говорится в сообщении.

Там добавили, что патруль камерунского контингента сопровождал группу международной организации по миграции.

«В результате взрыва ещё пять миротворцев пострадали, двое из них — серьёзно», — добавили там.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября 2023 года директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб государств — участников СНГ заявил, что Россия располагает данными, что спецслужбы Запада ведут работу с террористическими группами в Африке, нацеливая их на совершение терактов в ЦАР и Мали.