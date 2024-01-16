Киев, 16 января, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского раздражает поведение западных партнёров и отстранённость некоторых украинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Украинского президента раздражает непостоянство некоторых его союзников и отчужденность некоторых его соотечественников», — говорится в публикации Focus.

Причиной тому стало отвлечение внимания Соединённых Штатов и ряда стран ЕС на внутренние проблемы в год выборов, говорится в материале. В то время как СВО на Украине продолжается, Россия не сбавляет темп, а ресурсы, выделенные Киеву, истощаются, подчёркивает издание.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Зеленский упрекал украинцев в том, что они много внимания уделяют внутренним делам и отодвигают мобилизацию на задний план. А консульство Украины в Лондоне призвало уехавших из страны мужчин встать на воинский учёт.

При этом в новом законопроекте о мобилизации киевские власти намерены отменить отсрочку для инвалидов третьей группы и лишить уклонистов от службы в ВСУ гражданских прав: доступ к государственным услугам, оформление документов. Кроме того, в ряды военных намерены призывать и женщин. Отсрочка положена только беременным и матерям детей до трёх лет.