Киев, 16 января, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Михаил Цымбалюк заявил, что нужно разрешить мобилизовать часть парламентариев. Об этом сообщает украинский телеканал «Эспрессо».

Известия/Тарас Петренко

«Народные депутаты Украины тоже должны подлежать мобилизации. Это моя позиция, дискуссии продолжаются», — приводит телеканал его слова.

Он напомнил, что от мобилизации освобождаются также и депутаты предыдущих созывов.

«Единственное, нам нужно выработать норму, как сохранить действующую Раду», — заявил он.

Для того чтобы принимать законы и сохранить конституционное большинство, в Раде должно оставаться 300 депутатов, сейчас их около 400, высказал мнение Цымбалюк.

«Если отбросить тех, кто не подлежит мобилизации — это женщины, многодетные мужчины, кому есть 60 лет, то примерно сотню народных депутатов можно мобилизовать», — отметил депутат.

В декабре 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял о том, что украинское командование просит дополнительно призвать в ряды ВСУ полмиллиона человек. А 25 декабря в Верховную раду внесли новый законопроект о мобилизации.

Как передавало ИА Регнум, замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова заявила, что правительство страны планировало передать в Верховную раду новую редакцию законопроекта о правилах мобилизации в ближайшие дни, но на это потребуется несколько недель.

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 10 января заявил, что объявленная главой киевского режима Владимиром Зеленским принудительная мобилизация может обернуться катастрофическими последствиями. Он также назвал действия украинских властей полным безумием. По словам эксперта, в таком городе, как Одесса, нельзя делать подобные вещи, так как это будет игрой с огнём.

Киев собирается снизить планку возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отменить отсрочку для инвалидов третьей группы, а также лишить уклонистов права на предоставление госуслуг, включая оформление документов. Ранее украинские власти уже расширили список категорий граждан, подлежащих призыву в ВСУ.