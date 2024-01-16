Москва, 16 января, 2024, 09:56 — ИА Регнум. В Крыму сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, который подозревается в вымогательстве крупной суммы у нотариуса, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА Регнум

По её словам, 43-летний злоумышленник под угрозой применения насилия требовал крупную сумму денег якобы для финансирования ВСУ у женщины-нотариуса.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого», — сообщила Волк.

Она добавила, что в ходе обысков дома у фигуранта и его родителей правоохранители изъяли мобильные телефоны, sim-карты, крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря 2023 года сотрудники ФСБ совместно с пограничниками задержали в Псковской области жителя Крыма, который снимал на фото и видео российскую военную технику, позиции, после чего передавал эту информацию Украине.

Кроме того, подозреваемый с помощью специального программного обеспечения определил координаты расположения техники и личного состава ВС России. Позже эти сведения он передал ВСУ и СБУ, тем самым оказав помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.