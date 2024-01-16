Воронеж, 16 января, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Свыше 30 квартир в трёх воронежских многоэтажках получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил 16 января в своём Telegram-канале.

Телеграм-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева

Пункт временного размещения для жителей пострадавших квартир развёрнут в одной из школ, но за помощью пока никто не обращался. Людей приютили родственники, отметил он.

«По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трёх десятиэтажных домов на улице Тепличной», — уточнил Гусев.

Кроме того, по данным городских властей, в четырёх домах на улице Острогожской повреждено остекление.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 16 января дежурные средства противовоздушной обороны отразили в небе над Воронежем атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны, с 01:50 до 02:50 силами ПВО были сбиты три беспилотника.

Губернатор Гусев сообщил, что после уничтожения беспилотников пожар вспыхнул на балконе в одном из многоквартирных домов в Воронеже. Огонь оперативно потушили. Из-за атаки БПЛА пострадала десятилетняя девочка, её порезало осколками. Медицинскую помощь ребёнку оказали на месте.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин проинформировал об эвакуации жителей дома в Советском районе, в который попали обломки беспилотника. Людей временно разместили в школе. В городе объявлен режим ЧС районного масштаба.