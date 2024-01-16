Луганск, 16 января, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Украинская армия несёт большие потери на донецком направлении из-за низкой эффективности средств ПВО. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 16 января в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации источников эксперта, у ВСУ есть проблемы с ПВО на донецком участке фронта. В ряде мест эти средства отсутствуют вовсе. Командиры подразделений докладывают об этом вышестоящему руководству.

«Всё это приводит к большим потерям как бронетехники, так и личного состава», — отметил Марочко.

По данным Минобороны России на 15 января, ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении более 200 бойцов, танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортёр, 13 автомобилей, а также две САУ «Гвоздика». Кроме того, российские военные нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения противника в районе города Курахово.