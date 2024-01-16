Москва, 16 января, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Главным тренером российской сборной по триатлону назначен заслуженный мастер спорта Дмитрий Полянский. Об этом сообщает 16 января пресс-служба Федерации триатлона России (ФТР).

Максим Богодвид/РИА Новости Заслуженный мастер спорта Дмитрий Полянский

«С 2024 года Дмитрий Полянский назначен главным тренером сборной России по триатлону», — говорится в сообщении.

Полянский стал преемником Сергея Карачарова, который руководил сборной с 2021 года. Карачаров продолжит работать в структуре ФТР.

Дмитрий Полянский родился 19 ноября 1986 года в городе Железногорске Красноярского края. Он четырежды участвовал в Олимпийских играх, шесть раз становился чемпионом России. Полянский — чемпион мира по триатлону в эстафете, чемпион Европы по триатлону среди юниоров, многократный победитель международных турниров.

Профессиональную карьеру спортсмена он завершил в августе 2023 года после выступления на чемпионате России.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году в Москве Полянского во время велосипедной тренировки сбил автомобиль. Спортсмен перенёс операцию на ключице.