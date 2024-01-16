Вашингтон, 16 января, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден назвал своего оппонента Дональда Трампа, лидирующего в гонке республиканцев в штате Айова, «явным фаворитом» со стороны оппозиции на президентских выборах.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Похоже, Дональд Трамп только что выиграл в Айове. Он явный фаворит от оппозиции на данном этапе», — сообщил Байден в социальной сети.

Как передавало ИА Регнум, по итогам подсчёта 40 тыс. голосов за Трампа было отдано почти 52%. Второй результат с большим отставанием у губернатора Флориды Рона Десантиса (20%), бывший постпред США при ООН Никки Хейли набрала 19,4%. Предприниматель Вивек Рамасвами заручился поддержкой всего лишь 7,8% избирателей.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Ожидается, что основная борьба за пост главы государства начнётся между Трампом и действующим главой Белого дома Джо Байденом.

Никки Хейли поздравила Трампа с победой на первичных выборах в штате Айова. При этом Хейли не стала поздравлять со вторым местом губернатора Флориды Рона Десантиса.

Трамп 13 января, выступая перед сторонниками в штате Айова, заявил, что при правлении администрации сменившего его демократа Джозефа Байдена Соединённые Штаты превратились в слабое и неэффективное государство, с мнением которого не считаются на мировой арене.