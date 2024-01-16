В Новосибирской области пожар унёс жизни женщины и двоих детей
Новосибирская область, 16 января, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Женщина и двое детей погибли в Ордынском районе Новосибирской области из-за пожара. Об этом руководитель Главного управления МЧС по региону Виктор Орлов сообщил 16 января журналистам.
К пожару в частном доме, по предварительным данным, привело короткое замыкание. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 22:13 по местному времени 15 января. Спустя шесть минут на место прибыли пожарные.
«Сегодняшний пожар, который произошёл в Ордынском районе, унёс жизни трех человек. Смерть женщины и двух малолетних детей», — сказал Орлов.
По данным ведомства, пожар полностью потушили в 03:26. На месте работали семь человек, прибыло две единицы техники.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 4 января пожар вспыхнул в деревне Киверичи Тверской области, в доме, где проживала многодетная семья. Родителей в доме не было, трое малолетних детей погибли.
В Дагестане 6 января пожарные успели спасти шестерых детей из горящего дома.