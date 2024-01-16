Москва, 16 января, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Любой военный флот, который не принадлежит черноморским государствам, не может пройти через Босфор согласно соглашению о его использовании. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя доклад Всемирного экономического форума.

Владимир Смирнов/ТАСС

В новом докладе форума говорится, что нейтральные страны должны создать военно-морскую оперативную группу в Чёрном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона удобрения и зерно.

Климов указал на то, что данный форум не является межгосударственным объединением.

«Он ничем не отличается от общества по ловле бабочек, поэтому всерьёз смотреть на это как на международное решение не стоит. Все телодвижения — надувания щёк и просто ничего», — приводит «РИА Новости» слова Климова.

Он указал на то, что есть правила морского судоходства, есть соответствующее соглашение по поводу правил прохождения Босфора.

«Турция вообще не приехала в Давос. То есть они рассуждают о том, что они вводят какие-то военные силы в Чёрное море, а по этому соглашению страны, не являющиеся черноморскими, не имеют права введения своих боевых кораблей, в случае если там находится конфликт — Турция в этом плане строго выполняет соглашение и до последнего дня выполняла», — добавил сенатор, отметив, что к этому нужно относиться, как и ко всем остальным обсуждениям на Всемирном экономическом форуме, как, например, болезнь X.

Как передавало ИА Регнум, черноморская инициатива (зерновая сделка) при участии России, Турции, Украины и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года. МИД России неоднократно указывал на то, что для её продления нет оснований, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продукции с Украины в благополучные западные страны, а условия российской стороны не выполняются.

В 2023 году после выхода России из этого соглашения Минобороны объявило потенциальными перевозчиками военных грузов все суда, которые идут по Чёрному морю в порты Украины. Решение вступило в силу с 20 июля 2023 года, теперь все страны, под чьими флагами идут корабли, будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявили временно опасными для судоходства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 декабря 2023 года заявила, что зерновая сделка будет возобновлена, как только с российских компаний, занятых в агропромышленном комплексе, снимут санкции. Она также подчеркнула, что сворачивание зерновой сделки не привело к катастрофе и глобальному дефициту продовольствия.

Турция и ООН разрабатывают предложения для доставки продовольствия нуждающимся странам.