Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 16 января, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Приговор водителю, который вытолкнул пожилую женщину из автобуса в Комсомольске-на-Амуре, вынес суд. Об этом сообщает 16 января пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Прокуратура Хабаровского края. Кадр из видео

Мужчину признали виновным в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия на транспорте общего пользования (п. п. «а», «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Согласно приговору суда, он проведёт 2,5 года в колонии строгого режима.

Водитель, применив насилие к пожилой женщине, выволок её из салона автобуса. Затем он закрыл двери и уехал, не беспокоясь о состоянии лежавшей на земле пенсионерки, напомнили в прокуратуре.

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Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл 2 марта 2023 года на автобусной остановке «Военный городок». Водитель стал выгонять из автобуса пожилую женщину, заявляя, что он неё плохо пахнет. Он стащил её с сиденья за платок, а потом, применяя силу, уронил на пол и вытащил из салона на улицу. Кондуктор действовала заодно с водителем, она пнула сумку женщины.

Произошедшее попало на видео, ролик разошёлся по соцсетям. Было возбуждено уголовное дело. Водителя и кондуктора уволили.