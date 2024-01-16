Луганск, 16 января, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Украинские боевики увеличили количество применяемой западной бронетехники на купянском направлении в зоне спецоперации, сообщил 16 января военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

По его словам, рост использования ВСУ западной бронетехники был отмечен в ходе боевых действий в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное.

В частности, отмечено незначительное увеличение применения ВСУ немецких танков Leopard, двукратный рост использования в ходе боёв американских БМП Bradley и M113, а также шведских боевых машин пехоты CV90, добавил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, британский эксперт Александр Меркурис 15 января заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный и другие представители руководства киевской армии и министерства обороны Украины собрались под Харьковом из-за опасений, что ВС РФ возьмут этот регион под контроль. Некоторые из участников встречи находятся между собой в плохих отношениях, но были вынуждены провести встречу из-за негативной ситуации для ВСУ, сказал аналитик.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США якобы прекратили поставки оружия и военной техники Украине из-за отсутствия финансирования. На фоне прекращения поставок Киев столкнулся с острой потребностью в новых партиях вооружений, сказал он, подчёркивая, что в зимние месяцы ситуация стала ещё серьёзнее.