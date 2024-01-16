Иркутск, 16 января, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Ангарский маньяк Михаил Попков, приговорённый к пожизненному заключению за 83 убийства, не стал обжаловать приговор Иркутского суда ещё за три зверских убийства. Его этапировали в Мордовию. Об этом сообщила Иркутская областная прокуратура.

СУ СК РФ по Иркутской области В Иркутске «ангарский маньяк» Михаил Попков осуждён за совершение 86 убийств и покушений на убийство

До вступления приговора в силу осуждённый находился в СИЗО-1 Иркутска.

Приговор не был им обжалован и вступил в законную силу. В настоящее время Попков этапирован к месту отбывания наказания в одну из в колоний особого режима в Мордовии, пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, в Иркутске 22 ноября 2023 года суд вынес четвёртый приговор Попкову, ранее уже осуждённому, в том числе два раза пожизненно, за 83 убийства. По новому делу о трёх эпизодах он получил ещё десять лет колонии.

Попков признан виновным в убийстве ещё трёх женщин.

Доказана его причастность к совершению убийства 27-летней женщины в 1997 году в посёлке Жилкино Иркутска.

В 1998 году на берегу реки Ангары в Иркутске он убил 25-летнюю женщину, а в 2003 году на территории Ново-Ленинского кладбища Иркутска расправился с 31-летней жертвой.

Маньяк задушил двух женщин, третьей нанёс множественные ножевые ранения.

Попков признан самым кровожадным маньяком. На его счету больше убийств, чем у «ростовского маньяка» Чикатило.

В 2015 году Попкова приговорили к пожизненному сроку за убийства 22 женщин и два покушения на убийства. В ходе судебного следствия он признался в ещё более чем 20 убийствах. В рамках расследования удалось раскрыть ещё 60 убийств. В 2018 году Попков обвинялся в новых преступлениях, жертвами которых были женщины и сотрудник милиции.

В январе 2023 года Попков признался ещё в двух совершённых убийствах в 1995 и 1998 годах.