Херсонская область, 16 января, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Начальник объединённого координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» полковник Наталия Гуменюк признала мощные удары российской армии по плацдарму ВСУ в Крынках Херсонской области. Её заявление привело украинское издание «Обозреватель».

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

«Что касается ситуации в Крынках, это, конечно, очень болезненный сегмент, поскольку враг мощно жмёт туда огнём», — сказала представитель ВСУ.

Российские войска, по словам Гуменюк, обстреливают позиции ВСУ с помощью реактивных систем залпового огня, тяжёлой артиллерии, танков, чаще всего используются дроны. Удары российской армии направлены на то, чтобы сделать невозможным снабжение плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра и выбить оттуда все украинские силы, считает Гуменюк.

Как сообщало ИА Регнум, согласно заявлению офицеров ВСУ, многие украинцы отказываются участвовать в боях в Крынках на левом берегу Днепра в Херсонской области. Отказники есть в каждой роте. В украинской армии отмечены случаи самоубийств из-за нежелания отправляться в Крынки. Бойцы ВСУ не понимают, зачем им нужно удерживать этот район и насколько это вообще целесообразно, рассказали военные изданию «Страна. ua».

Президент России Владимир Путин 1 января заявил об изменении ситуации в зоне проведения спецоперации. Это заметно даже при том, что весь так называемый цивилизованный Запад борется с Россией, добавил глава государства.