Хабаровск, 16 января, 2024, 06:53 — ИА Регнум. Стая бродячих псов напала на бездомного в Хабаровске. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи. О происшествии сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Иван Шилов ИА Регнум Собаки

Нападение собак случилось ранним утром 16 января по улице Айвазовского в Хабаровске. 38-летний мужчина умер. Подробности происшествия пока не установлены.

Прокуратура района проводит проверку.

В СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО возбудили уголовное дело по статье халатность.

Как сообщало ИА Регнум, случайный прохожий в Омске спас ребёнка, который подвергся нападению стаи бродячих собак.

Инцидент произошёл на Мельничной улице в Омске, когда мальчик вышел из дома в школу. Собаки повалили его на снег и начали рвать одежду, а также укусили мальчика за ногу.

5 января в Усть-Илимске в Иркутской области две собаки покусали 12-летнего мальчика. Следователи возбудили уголовное дело после нападения животных.