Наступивший 692-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новой попыткой атаки Воронежской и Белгородской областей украинскими беспилотниками самолётного типа. В Воронеже медицинская помощь понадобилась ребёнку. В столице региона объявлен режим чрезвычайной ситуации районного масштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«В результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА медицинская помощь понадобилась ребёнку. У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи», — проинформировал в Telegram-канале со ссылкой на сотрудников МЧС глава Воронежской области Александр Гусев. Он пояснил, что медицинскую помощь пострадавшей оказали на месте.

По данным мэра Воронежа Вадима Кстенина, в результате ночного налёта также повреждены окна в четырёх жилых домах по улице Острогожской (67, 67а, 67б, 67в). Там обошлось без возгораний и других серьёзных последствий.

В Минобороны РФ подтвердили: в ночь на 16 января дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области.

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