Мерсин, Турция, 16 января, 2024, 06:44 — ИА Регнум. На юго-востоке Турции в дорожную аварию попал пассажирский автобус. В результате ДТП есть раненые и погибшие, сообщили в губернаторстве города Мерсина.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«В результате аварии погибли девять человек и 30 получили ранения. Пострадавшие граждане были переведены в больницы наших районов и центра провинции», — уточнил в беседе с «РИА Новости» источник.

В губернаторстве отметили, что среди погибших и раненых россиян нет, все пассажиры автобуса являются гражданами Турции.

В турецких СМИ появилась информация, что ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в районе Айдынчык. Транспорт следовал из Антальи и по неизвестной причине перевернулся после столкновения с барьерами на выезде из туннелей Сарыер.

Как сообщало ИА Регнум, в Турции в начале января в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека, ещё восемь пострадали. Вышедший из-под контроля автобус устроил дорожную аварию в населённом пункте Каракурт Сарыкамышского района Карса, уточнили журналисты телеканала NTV.

В дорожной аварии в Турции 28 декабря 2023 года пострадали 59 человек, десять погибли. На трассе из-за тумана столкнулись семь транспортных средств, в том числе три автобуса и грузовик. Многие люди получили травмы на дороге, выйдя из попавших в аварию автобусов. Из-за тумана их сбили ехавшие мимо автомобили.