Москва, 16 января, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Российские военные на ряде направлений в зоне спецоперации начали применять ковровые бомбардировки по позициям ВСУ с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно». Об этом рассказали «РИА Новости» в компании-разработчике «Рустехдрон».

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

У беспилотника «Инферно» девять слотов для сброса гранат. В ходе работы БПЛА проходит над окопами противника, открывает «бомболюки» и сбрасывает по три гранаты.

«Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации. В результате враг несёт потери убитыми и ранеными. Также дрон может эффективно бомбить легкобронированную технику», — пояснили в «Рустехроне».

Военные уже получили сотни «Инферно».

При этом, по словам разработчиков, беспилотнику не нужно зависать над окопами — у него есть дополнительная, направленная вниз прицельная бомбардировочная камера, которая позволяет бросать бомбы в движении. Это резко повышает выживаемость БПЛА, тогда как зависший дрон — лёгкая добыча для противника.

Дрон «Инферно» относится к FPV-дронам с функцией бомбометания.

Как сообщало ИА Регнум, российский военнослужащий обратил на себя атаку украинского FPV-дрона и увернулся от удара БПЛА, сообщил в своём Telegram-канале 105-й стрелковый полк 1-го Донецкого армейского корпуса.

На видео запечатлено, как боец выстрелил во вражеский дрон. После этого беспилотник заметил военнослужащего и пошёл на него в атаку.

Боец успел упасть, чтобы увернуться от налёта, а БПЛА взорвался в паре метров от него. После взрыва военнослужащий поднялся и пошёл дальше.

В начале декабря Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что оператор квадрокоптера дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил с помощью дрона-разведчика ударный украинский гексакоптер типа «Баба Яга» под Артёмовском (ДНР).