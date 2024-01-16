Воронеж, 16 января, 2024, 06:23 — ИА Регнум. В ночь на 16 января средствами ПВО удалось предотвратить террористическую атаку ВСУ в небе над Воронежем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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По информации военного ведомства с 01:50 до 02:50 силами ПВО были сбиты три беспилотника.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщая об атаке дронов самолётного типа на регион, уточнил, что после их ликвидации в одном из многоквартирных домов в Воронеже загорелся балкон, огонь оперативно потушили. Ещё в нескольких домах были выбиты окна. Количество и характеристику повреждённого имущества уточнят после поквартирного обхода, заверил Гусев.

Во время атаки украинских беспилотников пострадала девочка 2013 года рождения. Она получила резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь пострадавшей оказали на месте.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сказал, что жителей дома в Советском районе, куда попали обломки киевского беспилотника, эвакуировали и временно разместили в рядом стоящей школе.

Кстенин добавил, что в городе объявили режим чрезвычайной ситуации районного масштаба после попадания обломков сбитого дрона в многоквартирный жилой дом на улице Тепличной.

По словам мэра, все повреждения в квартирах устранят, а люди смогут вернуться, как только это будет возможно и безопасно.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 11 января в Воронежской области упал украинский беспилотник. Дрон пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов региона, подтвердил губернатор Гусев. В результате падения обломков БПЛА никто не пострадал, пожара не возникло.

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 15 января дрона ВСУ над Белгородской областью. Украинские боевики попытались совершить теракт с помощью беспилотника около 20:30 мск.

Солдаты группировки «Запад» взяли в плен украинских боевиков во время штурма их позиций на купянском направлении. Российские бойцы без особого труда забрали опорный пункт, оказали помощь раненным украинским военным и отправили в свой тыл группу вэсэушников, которые выдали много полезной информации.