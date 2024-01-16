В США СМИ сообщили о победе Трампа на предварительных выборах в Айове
Американские СМИ сообщили о победе Трампа на предварительных выборах в Айове
Айова-Сити, США, 16 января, 2024, 05:26 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп одерживает победу на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Как пояснил телеканал, такой вывод был сделан на основании первых результатов и опроса избирателей Fox News, Fox News Decision Desk.
«Теперь можно прогнозировать, что Дональд Трамп победит на кокусах в Айове», — написал Fox News.
По мнению издания, Трамп займёт львиную долю из 40 делегатов штата.
Победу Трампу также предрекают американские телеканалы CBS и ABC.
Как сообщало ИА Регнум, экоактивисты предприняли попытку сорвать выступление Трампа накануне выборов кандидата на пост главы государства от Республиканской партии в штате Айова.
На выдвижение кандидатами от Республиканской партии претендуют Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший постпред США при ООН Никки Хейли.
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подтвердил, что доверяет претенденту на пост президента США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Ожидается, что основная борьба за пост главы государства начнётся между Трампом и действующим главой Белого дома Байденом.