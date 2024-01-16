Айова-Сити, США, 16 января, 2024, 05:26 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп одерживает победу на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Как пояснил телеканал, такой вывод был сделан на основании первых результатов и опроса избирателей Fox News, Fox News Decision Desk.

«Теперь можно прогнозировать, что Дональд Трамп победит на кокусах в Айове», — написал Fox News.

По мнению издания, Трамп займёт львиную долю из 40 делегатов штата.

Победу Трампу также предрекают американские телеканалы CBS и ABC.

Как сообщало ИА Регнум, экоактивисты предприняли попытку сорвать выступление Трампа накануне выборов кандидата на пост главы государства от Республиканской партии в штате Айова.

На выдвижение кандидатами от Республиканской партии претендуют Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подтвердил, что доверяет претенденту на пост президента США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Ожидается, что основная борьба за пост главы государства начнётся между Трампом и действующим главой Белого дома Байденом.