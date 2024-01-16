Приложение «Госуслуги» не работает на смартфонах в 29 регионах России
В работе приложения и сайта «Госуслуги» произошёл технический сбой
Москва, 16 января, 2024, 04:45 — ИА Регнум. Приложение «Госуслуги» перестало открываться на смартфонах. По данным сервиса «сбой.рф», уже зафиксировано более 120 жалоб на работу сервиса, пик пришёлся на 9 января.
При попытке корреспондента ИА Регнум зайти в приложение со смартфона появилось сообщение: «Проводятся технические работы. Попробуйте зайти позже».
В комментариях пользователи написали, что проблемы с «Госуслугами» возникли с 20 декабря.
«На основе обращений и отчётов посетителей, 15 января 2024 наблюдаются проблемы и сбой в работе у Госуслуг», — уточнили на сервисе «сбой.рф»
Отмечается, что сбой в работе «Госуслуг» зафиксирован в 29 регионах России.
Как сообщало ИА Регнум, пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram вечером 28 декабря. Наибольшее количество ошибок наблюдалось с загрузкой файлов и отправкой сообщений.
Каналы в мессенджере не обновлялись, а сообщения не отправлялись с первого раза.
В конце августа мессенджер сбоил аналогичным образом. Тогда сложности возникли в работе дата-центра в Европе. В Роскомнадзоре подтвердили ошибки в рабочих процессах. Количество сообщений об ошибках перевалило за 500.