Москва, 16 января, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщила 15 января пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди и Владимир Путин

Стороны обсудили актуальные вопросы развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнёрства. Путин и Моди отметили достигнутые успехи в торгово-экономической сфере, а также научно-технической кооперации, энергетике, транспорте, логистике и сотрудничестве на Дальнем Востоке России.

Они пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах — президентских в России и парламентских в Индии, уточнили в Кремле.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили также председательство РФ в БРИКС, ситуацию вокруг Украины и ряд других международных тем.

Путин и Моди условились о продолжении личных контактов.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря российский лидер Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым, 2024 годом глав зарубежных государств и правительств. В числе прочих были также президент и премьер-министр Индии Драупади Мурму и Нарендра Моди.

В конце декабря 2023 года Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром заявил о развитии двусторонних отношений вопреки сложностям в мире. За девять месяцев 2023 года рост объёма товарооборота между странами был больше, чем за весь 2022 год, подчеркнул глава российского государства. Он отметил, что это в основном касается продажи нефти и угля, но страны также сотрудничают в высокотехнологичных областях.