Москва, 16 января, 2024, 03:33 — ИА Регнум. Минтруд РФ сообщил, что с 1 февраля запланирована индексация более 40 видов государственных выплат. Повышение затронет более 20 млн получателей выплат. Проект постановления правительства опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

ИА REGNUM Деньги

Исходя из документа, с 1 февраля устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2024 году коэффициент индексации составит 1,074.

Как пояснил глава ведомства Антон Котяков, на 7,4% будут проиндексированы более 40 выплат, пособий и компенсаций. В их числе материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки.

Так, с 1 января страховые пенсии неработающих граждан и прожиточный минимум увеличились на 7,5%. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января был увеличен на 18,5%.

Как сообщало ИА Регнум, работающий россиянин хотел бы получать пенсию в размере 47 600 рублей, следует из опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что размер средней пенсии, который будет в стране в 2024 году, достигнет 23,2 тыс. рублей. В соответствии с внесённым в Госдуму проектом бюджета также планируется индексация прожиточного минимума пенсионера: на 7,5% в 2024 году, на 9,5% в 2025 году и на 10,3% в 2026 году.

Российское правительство подписало постановление об индексации ряда выплат военнослужащим на 4,5% с 1 января 2024 года.