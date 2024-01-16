Тегеран, 16 января, 2024, 03:27 — ИА Регнум. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана заявил о нанесении ракетных ударов по Сирии. В результате атаки были уничтожены несколько террористов, причастных к недавним терактам в Иране, сообщило агентство IRNA.

mugtama.com КСИР - Корпус Стражей Исламской Революции

«Корпус стражей исламской революции в ответ на недавние преступления террористических группировок и несправедливое убийство ими наших соотечественников в Кермане и Раске выявил и уничтожил несколько ключевых террористических командиров и элементов, в особенности из ИГ («Исламское государство», запрещённая в РФ террористическая группировка — ред.) на оккупированных территориях Сирии, выпустив несколько баллистических ракет», — говорится в заявлении КСИР.

В частности были уничтожены шпионские центры террористических группировок.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января в ходе траурной церемонии в годовщину гибели похороненного на кладбище в Кермане генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани произошло два взрыва. Жертвами теракта стали 89 человек, в том числе 39 несовершеннолетних. Пострадали более 280 человек. Ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Духовный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил организаторам теракта жёстким ответом.

Над куполом мечети Джамкаран в шиитском городе Кум 5 января подняли красный флаг мести, символизирующий национальное стремление отомстить врагу за десятки погибших и пострадавших при теракте в Кермане.

В США заявили, что отслеживают сообщения о ракетных атаках КСИР на севере Ирака и в Сирии. По первичным оценкам Вашингтона, речь идёт о «безрассудной и неточной серии ударов» со стороны Ирана, заявила пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.