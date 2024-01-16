Маск считает, что мирный саммит по Украине по просьбе Зеленского состоится
Илон Маск считает, что мирный саммит по Украине по просьбе Зеленского состоится
Вашингтон, 16 января, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск выразил надежду на организацию мирной конференции по Украине, которую предложил провести глава киевского режима Владимир Зеленский. Своё мнение он оставил в соцсети X.
«Надеюсь, что это произойдёт», — написал Маск.
Этой фразой предприниматель отреагировал на заявление президента Швейцарии Виолы Амхерд, которую Зеленский попросил организовать это мероприятие.
По словам Илона Маска, настало время покончить с гибелью людей в окопах.
Как сообщало ИА Регнум, руководство Берна положительно восприняло предложение Зеленского, обещав разработать детали, чтобы мирный процесс был успешным.
Переговоры по конфликту на Украине, если они и состоятся, будут не на основе «формулы мира» Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации. О таком варианте событий рассказал «РИА Новости» источник в Москве.