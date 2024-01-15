Вашингтон, 16 января, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Компания Apple намерена отказаться от функции измерения уровня кислорода в крови в своих смарт-часах Watch Series 9 и Watch Ultra 2. Производитель своим решением сможет обойти запрет на импорт умных часов из-за проигрыша патентного спора с компанией Masimo, сообщило 15 января агентство Bloomberg.

Shinya Suzuki «Умные часы» Apple

В компания Masimo подтвердили, что 12 января таможенная и пограничная служба США одобрила предложенное Apple изменение в функциональности часов. Внесённые изменения позволят Apple и дальше продавать свои часы в США.

По данным агентства, в октябре 2023 года Комиссия по международной торговле (ITC) постановила, что часы Apple нарушают патент Masimo, компания вынуждено приостановила продажи данных устройств.

Затем Apple для обхода запрета на импорт начала отправлять модифицированные часы Watch Series 9 и Ultra 2 в розничные точки в США. Магазинам запретили открывать и продавать модифицированные устройства до тех пор, пока не будет получено одобрение от головного офиса Apple.

Ожидается, что на текущей неделе федеральный апелляционный суд рассмотрит ходатайство Apple о приостановке действия запрета.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году продажи умных часов принесли Apple $19,6 млрд. ITC в конце декабря 2023 года запретила продажи в США умных часов Watch Series 9 и Ultra 2. Компания обжаловала решение комиссии и апелляционный суд приостановил запрет до завершения разбирательств. Умные часы снова стали продавать в США с 28 декабря в магазинах корпорации, а также на её электронной площадке.

В 2021 году медицинская технологическая компания Masimo обратилась с жалобой на нарушение Apple авторских прав, поскольку умные часы измеряют уровень кислорода в крови.