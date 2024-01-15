Киев, 16 января, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Правительство Украины планировало передать в Верховную раду новую редакцию законопроекта о правилах мобилизации в ближайшие дни, но на это потребуется несколько недель. Об этом рассказала замминистра обороны страны Наталия Калмыкова.

ВАДИМ ЧУПРИНА Верховная рада Украины

Как пояснила чиновница, документ должен пройти согласования в правительстве и на это нужно время.

«Хочу подчеркнуть, что такой закон нужен как можно скорее. Мы бы хотели, чтобы это были дни, но мы понимаем, что это будет, скорее всего, несколько недель», — сказала Калмыкова в эфире телеканала «Рада».

Предыдущий законопроект был отправлен на доработку 11 января.

Как сообщало ИА Регнум, депутаты Верховной рады должны наряду с рядовыми украинцами быть мобилизованы. Такое мнение высказал член парламента, 59-летний генерал-лейтенант милиции Украины Михаил Цымбалюк.

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 10 января заявил, что объявленная главой киевского режима Владимиром Зеленским принудительная мобилизация может обернуться катастрофическими последствиями. Он также назвал действия украинских властей полным безумием.

Законопроект о новых правилах мобилизации поступил в Верховную раду 25 декабря. В нём предлагалось разрешить властям мобилизовать инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. Законопроект не устроил всех парламентариев.