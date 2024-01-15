Москва, 16 января, 2024, 02:07 — ИА Регнум. Переговоры по конфликту на Украине, если они и состоятся, будут не на основе «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации. О таком варианте событий рассказал «РИА Новости» источник в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По мнению сведущего источника, без России никакие переговоры не имеют смысла.

«Они будут не в «копенгагенском формате», а между Россией и Украиной и исходя из ситуации «на земле» и политико-географических реалий», — цитирует издание собеседника.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский обратился к властям Швейцарии с просьбой организовать мирную конференцию высокого уровня. Руководство Берна положительно восприняло предложение Киева. Об этом рассказала президент страны Виола Амхерд.

Глава киевского режима, официально запретивший переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сам опять заговорил об урегулировании конфликта по собственной «формуле мира». При этом он заинтересован в участии Китая в «саммите мира».

Мирный саммит по Украине в Швейцарии без участия российских представителей стал очередной тратой времени, он не приведёт к конкретным результатам, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.