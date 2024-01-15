Париж, 16 января, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Германия для устрашения собственного населения нуждается в начале военного конфликта с Россией, это позволит избежать социального взрыва, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

«Беспорядки начнутся в феврале 2024 года и достигнут пика в 2025 году. Очевидно, это связано со взрывными социальными волнениями в Германии и во всё большем числе стран! Война как отвлекающий манёвр во избежание восстания народа против олигархии!» — написал политик в соцсети Х.

По мнению Филиппо, разработанный бундесвером военный план является «крайне точным» и направлен на внутреннюю аудиторию Евросоюза для предотвращения социального взрыва. Военный конфликт, по его словам, это способ наведения страха и осадного положения.

Как сообщало ИА Регнум, по результатам проведённого 8–12 января опроса института INSA, более 70% жителей Германии недовольны работой федерального канцлера страны Олафа Шольца. Противоположного мнения придерживаются только 17% респондентов, что, по данным INSA, стало худшим для правящей в Германии коалиции с начала её работы в декабре 2021 года.

В статье издания Bild от 14 января говорится, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, по предположению немецкого министерства обороны, может произойти летом 2025 года. Наиболее вероятным местом гипотетического столкновения называет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. По данным издания, в «день Х», согласно секретному документу бундесвера, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера.

В минобороны ФРГ отреагировали на публикации о «секретном плане» бундесвера по подготовке к возможному столкновению НАТО с Россией. Различные сценарии, даже если они крайне маловероятны, являются частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии, прокомментировали в немецком оборонном ведомстве.

Флориан Филиппо 15 января призвал уничтожить НАТО из-за стремления развязать третью мировую войну. По его словам, западные страны не перестали мечтать о разжигании очередной мировой войны, используя европейский континент для этих целей.