Штат Нью-Йорк, США, 16 января, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Власти Нью-Йорка с 16 января вводят комендантский час в четырёх центрах пребывания мигрантов из-за жалоб местных жителей на попрошайничество. Таким образом, они должны будут находиться в ночлежках с 23:00 до 6:00. Об этом сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты США

Вопрос с мигрантами давно беспокоит американские власти — их очень много и они создают проблемы, написало издание. Группы приезжих слоняются по ночам, пристают к прохожим.

Ввести комендантский час в Нью-Йорке решили после жалоб жителей на то, что мигранты стучатся в каждую дверь, выпрашивая еду и одежду.

Как сообщало ИА Регнум, возможность ограничить число проживающих в Канаде студентов-иностранцев рассмотрит в ближайшие несколько месяцев канадский министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Миллер.

Власти США усилили охрану границы с Канадой на фоне роста числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть на территорию американского государства.

Мигрантов-нелегалов в скором времени власти США начнут расселять в дома американцев. Такой комментарий опубликовал 9 января американский бизнесмен Илон Маск.

Власти штатов Техас, Аризона и Флорида в 2022 году начали массово отправлять на автобусах в Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные города иностранцев, незаконно проникших в Соединенные Штаты через границу с Мексикой. Они пытаются протестовать против чересчур мягкой, по их мнению, миграционной политики президента США Джо Байдена.