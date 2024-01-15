Киев, 16 января, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады должны наряду с рядовыми украинцами быть мобилизованы. Такое мнение высказал член парламента, 59-летний генерал-лейтенант милиции Украины Михаил Цымбалюк в эфире телеканала «Эспрессо».

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

По словам Цымбалюка, нужно всё просчитать, чтобы сохранить действующей Верховную раду. Для этого нужно 300 депутатов, сейчас в парламенте 401.

«Если отбросить тех, кто не подлежит мобилизации, — это женщины, многодетные мужчины, кому есть 60+, то примерно сотню народных депутатов можно мобилизовать», — заявил Михаил Цымбалюк.

Своё предложение он аргументировал тем, что это продемонстрировало бы обществу «справедливость по мобилизации».

Военнослужащий, вице-спикер Верховной рады в 2012–2014 годах Руслан Кошулинский считает, что уклонистов надо лишить права голосовать, быть избранными или назначаться на какие-либо должности.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине уклонисты начали использовать зимние маскировочные костюмы для незаконного пересечения границы.

На украинских маркетплейсах размещено множество объявлений о продаже таких костюмов по цене не выше 1 тыс. гривен (около $26).

15 января глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что подлежащие мобилизации украинские уклонисты не имеют права на полноценную жизнь, у них должны быть ограничения.

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 10 января заявил, что объявленная главой киевского режима Владимиром Зеленским принудительная мобилизация может обернуться катастрофическими последствиями. Он также назвал действия украинских властей полным безумием.

Зеленский четыре раза игнорировал повестки военкомата и избегал военного призыва, а потому является четырёхкратным уклонистом. Об этом 13 января напомнил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

К своему сообщению Мирошник прикрепил скриншот поста из соцсетей минобороны Украины от 2019 года. Зеленский два раза обязан был явиться в 2014 году и ещё дважды — в 2015 году, однако он этого не сделал и не служил в рядах ВСУ.