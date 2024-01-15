Лондон, 16 января, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Нападающий сборной Аргентины и американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси удостоен звания лучшего игрока 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

Месси второй год подряд и третий раз в карьере стал игроком года по версии ФИФА. На награду также претендовали нападающий норвежского клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Церемония награждения проходила 15 января в Лондоне.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря 2023 года стало известно, что Лионель Месси был признан игроком года по версии портала Goal.com. Футболист в седьмой раз стал обладателем данного приза. Участие в голосовании, в котором определялся лучший игрок, приняли более 5 млн человек.

Американский журнал Time 5 декабря 2023 года признал аргентинского футболиста Лионеля Месси лучшим спортсменом 2023 года.

Месси — четырёхкратный обладатель «Золотого мяча» по версии France Football, четырёхкратный обладатель «Золотого мяча ФИФА», десятикратный чемпион Испании в составе «Барселоны», двукратный чемпион Франции в составе «Пари Сен-Жермен», олимпийский чемпион (в составе сборной Аргентины). В 2022 году вместе с аргентинской сборной футболист выиграл чемпионат мира в Катаре.