Саратовская область, 10 ноября, 1999, 10:05 — ИА Регнум. По сообщению пресс-службы губернатора, на совещании Правительства Саратовской области 9 ноября был заслушан отчет министра образования С.Б. Суровова.

В области функционируют 3 тысячи образовательных учреждений, в которых обучается 600 тысяч человек Особое внимание уделяется повышению качества образования и трудоустройству выпускников школ, ПТУ, техникумов, вузов. В настоящее время министерство озабочено повышением управленческой культуры руководителей учебных заведений, восстанавливается квалификационно-кадровая служба. В ходе обсуждения подчеркивались необходимость правового воспитания учащихся, трудовой закалки, овладения компьютерной техникой.