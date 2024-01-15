Москва, 16 января, 2024, 00:03 — ИА Регнум. Росавиация направила в авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» телеграммы с просьбой не совершать полёты в Египет на 27 самолётах — есть риск ареста воздушных судов. Об этом сообщили «Известия».

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В сообщениях говорится, что не рекомендуется с 12:00 12 января выполнение полётов в Египет до особого решения. Прилагается и список самолётов.

Речь идёт о 24 бортах «Аэрофлота»: десяти Airbus A320, девяти Boeing 777-300ER, четырёх Airbus A321 и одном Airbus A350.

Три Boeing 737-800 авиакомпании «Россия» также вошли в ограничительный список.

Обе компании последовали рекомендациям Росавиации.

Издание пояснило, что все самолёты принадлежат государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Сейчас их и ещё 13 бортов, которые находятся в распоряжении S7, «Авроры» и «Ямала», пытаются незаконно изъять через Высокий суд Ирландии.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация с самолётами ГТЛК не должна повлиять на выполнение перевозчиками рейсов по зарубежным направлениям. Об этом 29 сентября заявили в Министерстве транспорта.